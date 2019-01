et Thomas Pierre

publié le 04/01/2019 à 07:34

Le gouvernement veut tourner la page "gilets jaunes". À la veille du premier Conseil des ministres de l'année ce vendredi, le Premier ministre, qui avait disparu pendant les fêtes, a fait une visite dans le Val-d'Oise jeudi.



Édouard Philippe est venu vérifier l'application des mesures économiques et sociales entrées en vigueur le 1er janvier, dans une PME de Saint-Ouen l'Aumône. Il a notamment discuté de la défiscalisation des heures supplémentaires avec des commerçants et des chefs d'entreprises. "Une aubaine", a salué un pharmacien de Viarmes, qui lui a proposé "une boîte de Doliprane pour l'année à venir". "Si vous voulez", a répondu en riant Edouard Philippe.

Auparavant, il avait évoqué les dispositifs en faveur de la création de PME, dont l'année blanche de cotisations sociales, en visitant une entreprise de désenfumage naturel, Madison, à Saint-Ouen-l'Aumône. Ce déplacement n'a pas été perturbé par le mouvement des "gilets jaunes".

À écouter également dans ce journal

Éric Drouet - L'un des leaders des "gilets jaunes", interpellé mercredi près de Champs-Élysées, a dénoncé, de concert avec Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen une "opération politique". Sorti jeudi de garde à vue, il a rendez-vous avec la justice le 15 février.



Deux enfants blessés à l'arme blanche. Un adolescent de 15 ans a été arrêté en Gironde, à Pessac. Il aurait poignardé ses jeunes frères et sœurs, deux victimes, dont l'une est actuellement en urgence absolue. Les parents étaient absents au moment des faits.



Massacre à la tronçonneuse. Trois jeunes de Saint-Pierre-sur-Dives dans le Calvados qui ont eu l'étrange idée de découper des arbres et des poteaux en pleine nuit à la tronçonneuse.