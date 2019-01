La Ligue de Protection des Oiseaux veut faire interdire la chasse à la glu

publié le 04/01/2019 à 05:04

C'est une technique d'un autre temps... Enduire des branches de glu pour que les grives et les merles qui s'y posent restent collés. Cela permet de les capturer vivants, et ensuite ils sont enfermés dans des boites noires, privés de lumière. Et quand vient la période la chasse, ils sont délivrés, la lumière les fait chanter et ils attirent les autres oiseaux.



Donc cette technique est utilisée pour trouver des appâts. La Ligue de Protection des Oiseaux (LPO) dénonce une méthode barbare, car les grives et les merles agonisent souvent prisonniers de la glu et d'autres espèces se font prendre. La directive européenne sur les oiseaux interdit ce type de chasse, mais la France l'autorise avec dérogations. Dans 5 départements, notamment dans les Bouches-du-Rhône et le Vaucluse.

Nicolas Hulot, ministre, avait organisé une consultation publique. 97% des personnes qui avaient répondu voulait l'interdire. Mais quand François de Rugy a pris sa place il a maintenu les dérogations. Le conseil d'État lui a donné raison hier, alors la LPO demande a Bruxelles de faire condamner la France comme elle a déjà fait condamné l'Espagne pour la même raison par la cour européenne de justice européenne. 43 000 oiseaux sont ainsi piégés chaque année dans notre pays.