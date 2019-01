et Thomas Pierre

Cette année, l’Amérique va célébrer le cinquantenaire du plus grand moment de la conquête de l’espace : les premiers pas d’Armstrong sur la Lune en juillet 1969. L'occasion de rapporter l’histoire d’une rivalité où l'on retrouve les mêmes éléments que dans les années 60 : défi technologique, aventure humaine, audace folle et fierté patriotique.



Cette année devrait avoir lieu le premier vol habité américain depuis 2011. Depuis bientôt huit ans, les Américains qui rejoignent la station spatiale internationale pour des programmes de la NASA dépendent des vaisseaux russes Soyouz pour le transport.



Les Américains n’ont plus de navette depuis la fin du programme Atlantis, dont le dernier vol était en juillet 2011. Cette mission était commandée par Christopher Ferguson et pilotée par Doug Hurley, qui se retrouvent aujourd’hui en compétition.

Compétition spatiale entre Boeing et Space X

En effet, lors de leur dernière mission, la dernière navette dans l’espace, ils avaient décidé de laisser un petit drapeau américain dans la station spatiale internationale, à 400 km au dessus de la Terre. Ensemble, ils avaient fait un vœu, émis un espoir, qu’un jour un astronaute américain arrivé dans une navette américaine puisse venir récupérer ce drapeau et le rapporter sur terre.





En 2011, Ferguson et Hurley pensaient qu’ils ne reviendraient jamais dans l’espace. D’autres astronautes ont depuis participé à des missions, en partant avec Soyouz depuis la Russie. Mais dans les prochains mois, peut-être dès cet été, ils vont pouvoir retourner dans l’espace, mais pas ensemble.





Ferguson travaille maintenant pour un programme de navette de Boeing, Hurley pour le programme concurrent développé par Space X, qui aimerait pouvoir amener aussi vite que possible des passagers dans l’espace. Nous entrons dans l’ère du tourisme spatial.

Qui rapportera le drapeau américain sur terre ?

Les deux projets sont concurrents, les enjeux économiques sont énormes pour Boeing et Space X, mais pour ces deux astronautes, il y a aussi cet enjeu symbolique. Qui sera le premier à pouvoir décrocher le drapeau américain pour le ramener à la maison, sur le sol des États-Unis ?





La compétition a toujours été présente dans l’esprit de la conquête spatiale américaine. Les deux astronautes admettent évidemment que l’essentiel ne sera pas de savoir lequel des deux le récupérera, mais sera surtout important qu’un astronaute américain, dans une navette américaine, développée par une entreprise américaine, récupère ce drapeau national.



Et que ce nouveau chapitre de la conquête spatiale de l’Amérique soit ouvert par les deux astronautes qui avaient refermé le chapitre précédent, c’est un beau clin d’œil.