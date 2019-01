Massacre à la tronçonneuse à Saint-Pierre-sur-Dives

publié le 04/01/2019 à 05:30

Tout s’est déroulé aux alentours d’une heure du matin, les victimes sont cinq arbres, des peupliers d’une quarantaine d’années, ainsi que des poteaux téléphoniques. "C’est un petit peu malheureux, c’est usant. C’est une perte de temps, je pense que même nos gendarmes ont autre chose à faire en ce moment que d’agir les jours de travail", réagit Jacky Marie, le maire de Saint-Pierre-sur-Dives, dans le Calvados.



"Trois personnes relativement jeunes, entre 22 et 28 ans, qui n’ont jamais fait parler d’eux en plus. Heureusement que des citoyens ont averti la gendarmerie parce que ça aurait pu aller plus loin et on se serait trouvé avec une ville sans arbre", ajoute l'édile.

Aujourd’hui, tout est rentré dans l’ordre, les services techniques de la ville ont nettoyé les dégâts de ce massacre à la tronçonneuse. "C’est un pétage de plombs, sur fond d’alcoolisme. Ils se sont présentés dans mon bureau, ils se sont excusés tous les trois et ils sont convoqués au tribunal", où ils seront certainement condamnés pour et comme le dit le maire des "actes d’incivilité très regrettables".