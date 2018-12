publié le 26/12/2018 à 08:00

Un cadeau de Noël en double ou à côté de la plaque ? Les Français ont plus que jamais un réflexe : revendre sur Internet. Une tendance qui se confirme au lendemain de Noël, puisque plus de 115.000 annonces ont déjà été postées sur le site eBay France, où on en attend 800.000 jusqu'à ce mardi soir, soit 13% de plus que l'an dernier. Rakuten, ex-Priceminister attend lui, 3 millions de mises en vente d'ici au début du mois de janvier.



Et les cadeaux revendus ne sont pas forcément ceux auxquels on pense en premier. Les premières tendances qui ressortent sur les sites de reventes sont en fait les grandes tendances de l'année écoulée, par exemple le jeu vidéo Fifa 19, qui avait fait un carton au moment de sa sortie. On trouve aussi des albums de monstres de la chanson française disparus cette année, comme Johnny Hallyday ou Charles Aznavour. Dans les tops des reventes également, des Lego, le Monopoly des tricheurs ou le jeu Burger Quiz ou encore des livres primés comme le Goncourt 2018.

Alors, pourquoi s'en débarrasser ? Deux éléments d'explication : ces articles ont déjà été très vendus toute l'année, donc certains les avaient déjà certainement chez eux. Victimes de leur succès à Noël, ces cadeaux se sont sûrement retrouvés en double sous le sapin.

À écouter également dans ce journal :

Politique. Une fin d'année discrète pour Emmanuel Macron : pas de vacances au ski dans les Hautes-Pyrénées et vœux de Noël très sobres sur Twitter. Après plus d'un mois de colère des "gilets jaunes" et une cote de popularité en baisse, le chef de l'État fait profil bas.



Écologie. Le ministre de la Transition écologique réagit ce mercredi 26 décembre à la pétition lancée contre l'État pour "non-assistance à planète en danger".



Indonésie. Les secours continuent désespérément d'atteindre les zones reculées après le passage du tsunami déclenché par un volcan qui a fait plus de 400 morts.