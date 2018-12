Le Pen, Wauquiez, Schiappa... Les vœux de Noël de la classe politique

publié le 25/12/2018 à 19:30

Les vœux de Noël, une tradition à laquelle les politiques de tous bords ne dérogent pas. À droite, à gauche ou encore au centre, beaucoup de députés, chefs de partis et élus se sont exprimés sur les réseaux sociaux en cette période de fêtes. Certains ont fait des vidéos, d'autres se sont contenté d'un simple tweet.



Tel est d'abord le cas du président de la République, qui s'est contenté d'un message pour le moins sobre. "Brigitte se joint à moi pour souhaiter un joyeux Noël à chacun d'entre vous", a-t-il déclaré sur le réseau social. Le chef de l'État - qui, ça y est, est en vacances - devrait être un peu lus prolixe pour ses vœux à la nation le 31 décembre.

Bruno Le Maire, Marlène Schiappa, Christophe Castaner... quelques ministre ont également joué le jeu du petit message de Noël. Le ministre de l'Intérieur a d'ailleurs profité de ses vœux pour adresser un hommage aux forces de l'ordre, éprouvées par leurs récentes mobilisations pour encadrer les protestations des "gilets jaunes".

La droite Wauquiez moins sobre que la droite Le Pen

Pour la droite, les fêtes de Noël sont un marqueur de notre civilisation et le patron des Républicains Laurent Wauquiez n'a pas manqué de le rappeler dans son message de Noël. "Elles renvoient à nos racines, notre mémoire, nos traditions", a-t-il déclaré, au milieu de plusieurs gros plans sur la crèche et les santons.



Marine Le Pen s'est livrée à un message aux tonalités moins identitaires et beaucoup plus sociales. La présidente du Rassemblement national a salué une nouvelle fois le combat des "gilets jaunes", souriante devant son sapin. Celle-ci a de quoi avoir le sourire : son parti finit 2018 en position de force, faisant la course en tête pour les européennes, qui auront lieu dans cinq mois presque jour pour jour.