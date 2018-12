Indonésie : le bilan du tsunami monte à 373 morts

et AFP

publié le 24/12/2018 à 14:30

Un bilan dramatique revu à la hausse, après le tsunami qui a frappé l'Indonésie samedi 22 décembre. 373 personnes seraient décédées, annonce ce lundi 24 décembre l'Agence nationale de gestion des catastrophes. S'ajoutent à ces morts plus de 1.400 blessés et pas moins de 128 personnes portées disparues. Le précédent bilan faisait état de 281 morts.



Le tsunami a frappé soudainement les rives du détroit de la Sonde, qui sépare les îles de Sumatra et de Java, dans la soirée du samedi 22 décembre. La menace est toujours de taille, deux jours après la catastrophe : les experts mettent en garde contre le risque de nouvelles vagues mortelles dues à l'activité volcanique.

La vague, provoquée par l'éruption du volcan connu comme "l'enfant" du légendaire Krakatoa, l'Anak Krakatoa, a touché les côtes méridionales de Sumatra et l'extrémité occidentale de Java, rasant des centaines de bâtiments. Le tsunami a laissé derrière lui un paysage de désolation : arbres déracinés, toits arrachés, morceaux de bois et détritus divers. La plage de Carita, destination touristique courue de la côte occidentale de Java, est jonchée de débris.