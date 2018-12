publié le 25/12/2018 à 13:28

Déçu de votre cadeau de Noël ? Anne Quemin est la directrice communication du Bon Coin selon elle et les cadeaux se revendent toujours en 2018. Il est encore un petit peu tôt pour avoir des chiffres précis, mais Anne Quemin estime "qu'on est autour de 15% de dépôt d'annonces de revente de cadeaux de Noël" entre le 25 décembre et le 15 janvier.



Les personnes très déçues peuvent poster des annonces dès le 25 décembre au matin, "notamment autour de la catégorie téléphonie", précise Anne Quemin : "On a probablement reçu des nouveaux smartphones et on revend l'ancien rapidement sur Le Bon Coin" mais aussi des doublons.

Les annonces s'étalent entre le 25 décembre et le début du mois de janvier, il faut aller farfouiller dans les différentes catégories et être vigilants pour faire les bonnes affaires. Dès le 25 décembre au matin, on retrouve en majorité des objets de téléphonie mais aussi des consoles de jeux et des jeux vidéos. Par rapport au prix boutique, l'objet peut être jusqu'à 50% moins cher, notamment sur des smartphones.

On n'a plus de frein à revendre ses cadeaux de Noël Anne Quemin Partager la citation





Les revendeurs sont, pour Anne Quemin, des habitués de la revente en général : "on n'a plus de frein à revendre ses cadeaux de Noël, plus de frein non plus à les acheter en amont d'occasion. On préfère revendre un cadeau même quelques euros plutôt que de le laisser dans un placard", explique-t-elle.



"Les gens n'ont plus de complexe à le faire, ils se disent que quelqu'un saura trouver l'utilité et l'usage d'un objet qui ne leur plaît pas ou qu'ils ont eu en double", conclut Anne Quemin. Attention néanmoins à toujours prendre des précautions, comme tout achat entre particuliers.

À écouter également dans ce journal

Noël. Elles sont trois à l'avoir attendu toute l'année. Le père Noël est bien passé pour trois triplées, qui ont été bien gâtées. Au pied du sapin, juste avant le déjeuner, les trois filles ont pu tester leurs nouveaux jouets. Partout en France, les enfants passent leurs premiers moments avec leurs nouveaux jouets.



Fraternité. Le pape François a lancé un message de paix lors de son allocution. "Mes vœux de Noël sont des vœux de fraternité entre les personnes de nations et de cultures différentes, fraternité entre personnes de religions différentes".



États-Unis. Donald Trump a téléphoné à quelques enfants le soir de Noël. Il a ajouté sa petite touche personnelle en appelant un jeune américain : le président américain lui a demandé s'il croyait encore au père Noël ? La réponse du jeune garçon n'est pas audible mais Donald Trump rebondit, lui disant, un peu interloqué : "À 7 ans c'est plutôt rare non ?".