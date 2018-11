publié le 07/11/2018 à 13:02

Fin de l'attente pour les deux grands prix littéraires de novembre 2018. Ils ont été tous les deux annoncés avant 13 heures, au restaurant Drouant, près de l'Opéra de Paris. C'est Nicolas Mathieu qui a remporté le prix Goncourt avec son oeuvre Leurs enfants après eux (Actes Sud), fresque politique et sociale, roman d'apprentissage sur l'adolescence. Le prix a été annoncé peu avant 13 heures après quatre tours de scrutin à six voix contre quatre. "Je suis ravi. Assez bêtement je pense à mon fils et à mes parents", a-t-il confié en première réaction face à une nuée de caméras et de micros.





Trois autres auteurs étaient en lice pour le Goncourt : David Diop (Frère d'arme), Paul Greveillac (Maîtres et esclaves), Nicolas Mathieu (Leurs enfants après eux) et Thomas B. Reverdy (L'hiver du mécontentement).

Côté Renaudot, l'autre prix littéraire du jour, c'est Valérie Manteau qui est sacrée cette année pour le prix roman avec son livre Le sillon (Le Tripode). Elle ne figurait pas dans la liste des finalistes du prix. Le Renaudot essai a été attribué à Olivia de Lamberterie pour Avec toutes mes sympathies (Stock). Le Renaudot poche a quant à lui été décerné à Dieu, Allah, moi et les autres (Gallimard) de Salim Bachi. Et les membres du jury ont attribué un prix spécial pour l'un des favoris et récipiendaire du prix Femina deux jours plus tôt : Le Lambeau (Gallimard) de Philippe Lançon.