Pétition contre l'État : "C'est une nouvelle manière d'agir pour le climat"

publié le 24/12/2018 à 18:15

Jamais une pétition n'avait recueilli autant de signatures. Plus de 1,6 millions de personnes ont signé "L'affaire du siècle" pour soutenir un recours en justice contre l'État français pour inaction climatique. Ces signatures ont été recueillies en cinq jours. L'initiative de Greenpeace, Oxfam, la Fondation pour la nature et l'Homme (FNH) et l'association Notre affaire à tous a été rendue publique lundi 17 décembre.



"On se dit que ça répond à une aspiration citoyenne", se réjouit à l'antenne de RTL Marie Toussaint, présidente de l'association "Notre affaire à tous". Selon elle, cela montre "que les Français en ont quelque chose à faire du climat et qu'ils ont envie que l'État agisse".



Les ONG ont adressé lundi 17 décembre une requête préalable au gouvernement, qui a deux mois pour répondre. Les ONG prévoient dans un second temps, en mars probablement, d'introduire un recours juridique devant le tribunal administratif de Paris, une première à l'échelle française.

"C'est une nouvelle manière d'agir pour le climat aujourd'hui", souligne Marie Toussaint. "L'idée est de dire à l'État que l'inaction climatique est illégale. Lorsque vous ne protégez pas le climat, vous violez nos droits à la vie, à la santé, à la vie familiale". Selon elle, "le soutien des gens est important car les juges ne sont pas imperméables à l'opinion d'une société, à ses valeurs et ses priorités".