publié le 10/04/2019 à 07:41

La pollution reste importante à Lille. La circulation différenciée est reconduite dans la métropole lilloise jusqu'à ce soir minuit, et ce pour la deuxième journée consécutive.



Seuls les véhicules disposant de la vignette Crit'Air 0, 1, 2 et 3 sont autorisés à circuler dans la ville du Nord du Pas-de-Calais et dans les communes environnantes : dont Lomme et Hellemmes, Sequedin, Ronchin, Lezennes, Mons-en-Baroeul, La Madeleine, Lambersart, Saint-André-lez-Lille, Marquette-lez-Lille et Marcq-en-Baroeul.

Cependant, la préfecture du Nord ajoute quelques exceptions : les véhicules en covoiturage, ainsi que les deux-roues, les poids lourds - répondant aux normes Euro 4, 5 et 6 - et les "véhicules d'intérêt général" ; tels que les voitures de police, ambulances, transports en commun, auront l'autorisation de circuler.

À écouter également dans ce journal

Affaire Benalla. Comme vous le révélait RTL dès la semaine dernière, trois hauts fonctionnaires proches d'Emmanuel Macron seront entendus ce mercredi par les juges en charge de l'affaire. Ils devront expliquer pourquoi l'ancien garde du corps a eu jusqu'à cinq passeports diplomatiques.



Politique. En plein grand débat, droite et gauche font alliance contre l'exécutif pour torpiller le projet de privatisation d'aéroport de Paris qui doit être voté ce jeudi à l'assemblée.



Élections Israéliennes. Benjamin Netanyahou semble devoir l'emporter. Le premier ministre sortant candidat à un 5e mandat est donné vainqueur d'après les décomptes toujours provisoires.



Brexit. Theresa May plaide sa cause à Bruxelles ce mercredi devant les 27. Elle demande un nouveau délai pour sortir de l'Union européenne avec un accord, cette fois, jusqu'au 30 juin.