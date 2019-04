publié le 09/04/2019 à 17:10

La France n'est "pas opposée" à un report du Brexit mais un délai d'un an, évoqué à Bruxelles, "paraît trop long", a indiqué mardi 9 avril l'Élysée à la veille d'un sommet européen capital.



Paris "n'est pas fermé à construire une autre solution" que le "no deal", mais "avec certaines limites et pas à tout prix", a précisé la présidence avant une rencontre entre Emmanuel Macron et Theresa May au palais de l'Élysée. La Première ministre britannique se rend à Berlin et à Paris ce mardi 9 avril pour des entretiens avec la chancelière allemande Angela Merkel et le président français. Mercredi 10 avril, ce sont tous les chefs d'État et de gouvernement européens qui envisageront un nouveau report lors d'un sommet européen qui se tiendra à Bruxelles.

Angela Merkel a, elle, jugé "possible", devant des membres de son parti, "un report jusqu'à début 2020" du Brexit. "Un report du Brexit de plusieurs mois est possible, jusqu'à début de 2020", a indiqué, selon un participant à une réunion du parti conservateur CDU, la chancelière allemande.

Le Royaume-Uni a fixé au jeudi 23 mai la date des élections européennes tout en assurant espérer ne pas avoir à les organiser, trois ans après avoir voté le Brexit, a annoncé lundi 8 avril un porte-parole du gouvernement.