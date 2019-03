Les zones à faibles émissions, une solution pour réduire la pollution

publié le 15/03/2019 à 17:21

C'est l'une des solutions pour réduire la pollution dans nos grandes villes. Son nom ? ZFE, comme "zones à faibles émissions". Paris et Grenoble en ont déjà créé une et 14 autres villes en France, comme Lyon, vont le faire avant la fin de l'année 2020.



Dans ces zones à faibles émissions, le trafic aux véhicules qui polluent le plus est interdit. Paris a choisi d'y interdire les voitures diesels, les vignettes Crit'Air 5, bientôt les vignettes 4 à partir de juillet. La ville de Grenoble, elle, a plutôt choisi de bannir les véhicules utilitaires.

Une étude a été réalisée par Airparif, qui analyse la qualité de l'air dans la capitale. Ses ingénieurs ont travaillé avec des chercheurs britanniques et sont allés à Londres, qui a mis en place une ZFE avant Paris. Le constat ? La pollution a depuis baissé dans la capitale anglaise.

5 % de particules fines en moins à Paris depuis 2020

Cela semble aussi fonctionner à Paris. Il y a en effet eu 5% de particules fines en moins depuis 2010. Selon Airparif, la raison principale est pour l'instant le renouvellement du parc automobile. Les voitures neuves polluent un peu moins. Grâce à ces zones où l'on interdit peu à peu les véhicules très polluants, le parc devrait rajeunir encore plus vite.



Si la pollution baisse un peu, cela aurait pu être beaucoup plus. Parmi les raisons données par les ingénieurs d'Airparif, il y a les deux roues. Puisque les voitures sont chassées des villes, les gens achètent des motos et des scooters. Il y a aussi les livraisons à domicile qui se développent alors que les deux roues ont des normes moins sévères et polluent.



Deux scooters émettent autant de particules qu'une voiture diesel. Ils dégagent surtout des hydrocarbures très mauvais pour nos poumons. Un scooter en émet 6 fois plus qu'une voiture à essence.