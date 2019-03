publié le 24/03/2019 à 13:54

"Lyon suffoque, on veut respirer !". Voilà ce qu'il est inscrit en format géant depuis dimanche matin, à l'entrée du tunnel de la Croix-Rousse à Lyon. À 6h00, 18 activistes de Greenpeace ont réalisé ce graff géant pour dénoncer la pollution de l'air dans la ville des Lumières. Une banderole "Élus bougez-vous !" a également été installée par l'organisation, pour interpeller la municipalité.



Sur son blog, l'ONG précise que l'emplacement de ce graffiti de 7 mètres sur 6 est loin d'être anodin. En effet, le tunnel de la Croix-Rousse représente "un des points rouges de l’agglomération lyonnaise pour la qualité de l’air". Greenpeace précise également qu'"on y enregistre des concentrations annuelles de dioxyde d’azote très largement supérieures au seuil légal".

Ce tag XXL, "lavable à l'eau" vient s'ajouter à une pétition en ligne lancée par l'organisation. Elle a pour but d'interpeller le maire de Lyon et le président de la métropole afin d'agir contre la pollution de l'air dans la ville. La pétition a déjà récolté plus de 13.000 signatures.