publié le 09/04/2019 à 20:45

Theresa May a été reçue mardi 9 avril par Emmanuel Macron pour discuter d'un potentiel report du Brexit, ce matin elle était à Berlin avec Angela Merkel. Et selon Alain Duhamel, elle cherche à gagner du temps.



Théoriquement, la Grande-Bretagne devait sortir de l'Europe il y a un mois. Ensuite un délai a été accordé jusqu'à vendredi prochain. Et cela bloque encore. Maintenant il a été question du 30 juin puis de l'année prochaine. La raison de ces reports est connue : Theresa May n'arrive pas à faire valider par la Chambre des Communes l'accord qu'elle a passé avec l'Union Européenne.

La Grande-Bretagne est déchirée sur le sujet de l'Europe. Mercredi 10 avril, les leaders européens envisageront un nouveau report lors d'un sommet européen qui se tiendra à Bruxelles. Et la Grande-Bretagne devrait obtenir ce qu'elle veut car personne ne veut d'un Brexit dur. Selon Alain Duhamel, elle veut imposer ses règles au "club" qu'est l'Europe. Theresa May ne respecte pas les règles au niveau du calendrier et prend des libertés.