Un permis de louer pour éviter de nouveaux drames. En novembre dernier, deux immeubles mitoyens particulièrement vétustes s'étaient effondrés rue d'Aubagne, à Marseille, causant la mort de huit personnes.





Pour lutter contre la mise sur le marché par des marchands de sommeil de logements indignes, Martine Vassal, la présidente Les Républicains de la métropole d'Aix-Marseille, doit faire voter ce jeudi lors de la séance du conseil, la mise en place d'un "permis de louer" à titre expérimental sur le quartier des Noailles.



Ce dispositif doit être mis en oeuvre dès septembre prochain. Et il devrait être adopté par la majorité et l'opposition réunies. "Pas trop tôt", glisse toutefois la socialiste Marie-Arlette Carlotti, qui l'avait déjà proposé en 2016.

