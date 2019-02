Le cannabis thérapeutique testé pour la première fois à Marseille

publié le 20/02/2019 à 15:26

Le cannabis thérapeutique sera-t-il un jour légal en France ? La réponse est encore inconnue. Néanmoins, une étude sur ses effets va être menée par les hôpitaux marseillais auprès de patients souffrant de la maladie de Parkinson.





Selon le quotidien régional La Provence, une trentaine de patients vont être recrutés pour participer à cette expérience qui devrait durer un an. Ils testeront les effets de l'inhalation du cannabis sur les troubles moteurs, l'anxiété et la dépression provoqués par la maladie. "Dans un premier temps, nous allons étudier les principes actifs du produit afin de trouver sa combinaison optimale, à partir du cannabis de synthèse", explique Olivier Blin, chef du service de pharmacologie clinique de l'hôpital de La Timone.

L'étude, financée par le centre d'excellence Dhune et l'association France-Parkinson, sera menée conjointement par le CNRS, l'Institut de neurosciences et le service de neurologie et de pathologie de l'hôpital de La Timone.

En attendant les résultats de l'essai, quatre nouveaux groupes d'experts analysent actuellement à la fois les bénéfices et les risques du cannabis thérapeutique, explique Le Parisien. Si leurs résultats sont concluants, il pourrait être prescrit aux malades d'ici 2020. Entre 300.000 et un million de malades pourraient en bénéficier.

Une étude possible grâce à une prise de conscience collective

Cette étude a été rendue possible grâce au feu vert accordé par l'Agence nationale de sécurité du médicament (ANSM) mi-décembre 2018. Elle a indiqué vouloir que le cannabis à visée thérapeutique soit réservé aux "patients dans certaines situations cliniques et en cas de soulagement insuffisant ou d'une mauvaise tolérance des thérapeutiques, médicamenteuses ou non, accessibles". La maladie de Parkinson a été retenue par les experts de l'agence sanitaire.



"On va enfin dans le bon sens. Les médecins et la population commencent à comprendre que s’il est bien encadré et suivi, il n’y a pas de raison de priver les patients d’un produit qui améliorerait leur vie", se réjouit Olivier Blin.