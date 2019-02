publié le 03/02/2019 à 18:28

Elle a cherché sa fille pendant 23 jours. Après plus de trois semaines d'angoisse, Magalie a pu retrouver sa fille, Calie. Cette dernière, disparue le 7 janvier dernier à Marseille, a finalement été retrouvée mercredi 30 janvier à Eecke, dans les Hauts-de-France. Soit 1.000 kilomètres plus au nord.



Âgée de 14 ans, elle se trouvait dans le grenier du domicile d'un homme de 29 ans. "Chercher sa fille pendant 23 jours, c'est terrible. Ça brise un cœur, ça change une vie. Ma vie s'est complètement arrêtée à partir du moment où Calie est partie", explique-t-elle au micro de RTL.

Pourtant, malgré ces longues semaines d'attente et de peur, Magalie a gardé la tête haute. "Je m'interdisais de pleurer ou de craquer car je voulais garder toujours l'espoir. J'y croyais jusqu'au bout", poursuit-elle.

Déjà arrêté pour une affaire similaire

Cette mère de famille relate alors les "petits soucis d'ado" qui ont poussé sa fille à fuir le domicile et suivre cet homme, qu'elle avait rencontré sur Internet. "Il est arrivé au moment où elle en avait marre de l'école, marre de ses amis, marre de sa mère... Pour partir comme cela, sans un mot, il a dû pousser le bouchon assez loin", estime Magalie.



Calie a en effet été repérée via internet par Jonathan, cet homme de 29 ans. Après avoir parlé jeux vidéo sur un forum de discussions, ce marginal sans emploi est ensuite descendu à Marseille pour rencontrer l'adolescente en décembre dernier avant que cette dernière ne le suive dans le nord de la France.

Si elle a retrouvé sa fille, l'histoire est loin d'être terminée pour Magalie. Surtout que cet individu n'en était pas à son premier essai. "Pour reconstruire quelque chose, il faut d'abord qu'elle comprenne ce qu'il s'est passé, explique-t-elle. Elle a très envie de parler avec la première victime et c'est elle qui va réussir à lui ouvrir les yeux". Avant de conclure : "J'aimerais que la justice m'entende et condamne un peu plus cette perversité (...) C'est trop dangereux".



L'homme a été interpellé et mis en examen. "Une instruction judiciaire a été ouverte pour soustraction de mineure, atteintes sexuelles sans violence ni contrainte (…) sur mineure de moins de 15 ans et propositions sexuelles par voie électronique", avait déclaré le procureur de Dunkerque, Sébastien Piève.