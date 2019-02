et AFP

publié le 06/02/2019 à 11:49

Une séance de conseil municipal particulièrement sexiste. Une élue écologiste de Marseille a annoncé avoir porté plainte, mardi 5 février, pour "injure publique sexiste" contre le sénateur Rassemblement national Stéphane Ravier qui, en plein conseil municipal, lui avait proposé de la rencontrer "au même hôtel, le même jour, à la même heure".



Lors du conseil municipal de la veille, alors que l'intervention de Lydia Frentzel (EELV) était chahutée par des élus du Rassemblement national, elle s'était adressée à Stéphane Ravier : "On se verra dans les 13e-14e (l'ex-mairie de secteur de Stéphane Ravier ndlr) et je viendrai aider les équipes", faisant référence à la prochaine campagne électorale des municipales.



Stéphane Ravier lui avait alors rétorqué : "Au même hôtel, le même jour, à la même heure", suscitant les rires de son groupe et les cris scandalisés d'autres élus. Le maire Les Républicains, Jean-Claude Gaudin, avait ajouté : "En tout cas, ce n'est pas dans mon bureau, hein".

Les insultes ont alors fusé de toutes parts dans l'hémicycle, Lydia Frentzel traitant le sénateur RN de "merde", tandis que le maire qualifiait l'ex-député socialiste Patrick Mennucci de "grossier personnage".

"Stéphane Ravier a sous-entendu que j'étais une prostituée et que j'avais des relations habituelles avec lui. J'ai décidé de porter plainte car on a touché le fond, ça fait quatre ans que je subis les attaques du Front national, je me devais de le faire pour toutes les femmes", a-t-elle expliqué à l'AFP.

Un "incident créé de toutes pièces", selon Ravier

Plusieurs élus, notamment Benoît Payan (PS) et Yves Moraine (LR) ont demandé lors de la séance au maire de prononcer un rappel à l'ordre de Stéphane Ravier. À la fin de la séance, Jean-Claude Gaudin a demandé au sénateur de retirer "ses propos qui peuvent être considérés comme insultants", en l'absence de ce dernier.



Mardi, ce dernier a réagi dans une vidéo sur Twitter en évoquant "un incident créé de toutes pièces par les élus de gauche à partir d'un trait d'humour qui a beaucoup fait rire sur les bancs de la droite en particulier (et) jusqu'au maire lui-même". Il dit préparer une plainte après les insultes qu'il a lui-même essuyées.

¿ La gauche marseillaise, qui n'a plus RIEN à dire, s'est de nouveau illustrée en m'insultant en #CMMarseille.



Face à ces propos infamants d'une gauche qui ne supporte pas la liberté d'expression, je porterai plainte contre Mme @SamiaGhali. Il y a des limites ! #Marseille pic.twitter.com/xj1DgxZwh4 — Stéphane Ravier (@Stephane_Ravier) 5 février 2019

L'entourage de la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes Marlène Schiappa avait de son côté fait part dans la journée de son soutien à l'élue EELV.