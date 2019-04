publié le 12/04/2019 à 18:41

On compte environ une centaine d'accidents par an sur des passages à niveau, presque 2 par semaine. Des accidents qui font 30 à 40 victimes chaque année et ça ne baisse plus depuis environ 10 ans. On se souvient notamment du drame de Millas : 6 collégiens avaient été tués dans une collision entre leur bus et un train régional.



La députée LaREM du secteur, Laurence Gayte vient de rendre un rapport sur la sécurité des passages à niveau et formule 12 recommandations. À cela s'ajoute un constat : ce ne sont pas les passages à niveau qui sont dangereux mais les automobilistes.

Dans plus de 98% des cas, l'accident vient du comportement irresponsable de l'automobiliste : vitesse excessive, inattention, passages en force en slalomant entre les barrières. Les mesures préconisées par Laurence Gayte sont donc avant tout des mesures de sécurité routière comme limiter systématiquement la vitesse à l'approche des passages à niveau.

Le rapport est entre les mains de la ministre des Transport, Élisabeth Borne, qui dira le 29 avril quelles sont les pistes qu'elle retient.

À écouter également dans ce journal

Faits divers - Dans le XVIe arrondissement de Paris, une dizaine d'habitants ne peuvent toujours pas rentrer chez eux. Ils ont été évacués ce vendredi matin alors qu'une grue de chantier menace de s'effondrer.



Société - Les "gilets jaunes" se mobiliseront pour le 22e samedi consécutif. Un rassemblement national est prévu à Toulouse. À Paris, on défilera aussi contre la loi anti-casseurs adoptée cette semaine et qui sera donc appliquée pour la première fois ce week-end.



International - Un cortège monstre défile dans le centre d'Alger en ce 8e vendredi consécutif de contestation, le premier depuis l'entrée en fonctions du président par intérim et son annonce d'une présidentielle le 4 juillet pour désigner un successeur à Abdelaziz Bouteflika, refusés par les manifestants.



Justice - Clémence Calvin, la vice-championne d'Europe du marathon, suspendue pour s'être soustraite à un contrôle antidopage, était déjà depuis plusieurs semaines dans le viseur de la justice, qui enquête sur de possibles infractions à la législation sur les produits dopants.