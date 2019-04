publié le 12/04/2019 à 12:24

C'est tout un quartier qui a été évacué peu avant 09h ce vendredi 12 avril à Paris car une grue de chantier menace de s'effondrer dans le XVIe arrondissement. La police est formelle, impossible pour les habitants de rentrer chez eux, plus personne n'est dans le périmètre de sécurité hormis les pompiers.



La grue a été déstabilisée à cause d'un affaissement de la chaussé. Du béton est, en ce moment injecté, dans la voirie pour stabiliser l'ensemble. Il s'agit d'une opération compliquée et à haut risque. Plus personne n'entre dans cet espace de la rue de l'Assomption.

