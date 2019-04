et AFP

publié le 12/04/2019

Trois mois après le décès de sa mère, le fils d'une résidente d'un Ehpad du Loiret morte d'une grippe à l'âge de 85 ans, va réclamer 100.000 euros d'indemnisation au groupe gestionnaire de l'établissement, a indiqué vendredi 12 avril l'avocat de ce dernier.



Michèle Desroches est morte le 26 janvier, deux jours après son transfert au centre hospitalier régional d'Orléans. "Le 9 janvier, son état était préoccupant et elle n'a été hospitalisée que le 24 janvier. On considère qu'il y a une faute de service car elle aurait pu gagner quelques années de vie si elle avait été hospitalisée plus tôt", a pointé Gilles Régnier, avocat de Benoît Desroches, fils de la victime, confirmant une information de la République du Centre.

Me Régnier, qui devait déposer aujourd'hui un recours en indemnisation au tribunal administratif d'Orléans, réclame 100.000 euros à l'Ugecam, qui gère l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) Les Ombrages, à La Chapelle-Saint-Mesmin (Loiret).

La victime de 85 ans n'était pas vaccinée

Quatre résidents et deux membres du personnel de l'établissement sont décédés courant janvier mais un seul cas de grippe "avéré" a été établi par l'Agence régionale de santé (ARS).



Le fils de Michèle Desroches avait déjà annoncé en janvier son intention de porter plainte. "Elle n'était pas vaccinée. Elle l'avait été les années précédentes mais pas cette année. Elle était malade depuis trois semaines et elle n'a été hospitalisée que 48 heures avant son décès. Si son cas avait été pris à temps, peut-être qu'elle serait toujours-là aujourd'hui", avait-il déclaré. Contacté, le groupe Ugecam n'avait pas donné suite vendredi après-midi.