publié le 12/04/2019 à 17:26

C'est un flagrant délit rare que les policiers de la brigade anti-criminalité (BAC) ont réalisé jeudi 11 avril. Alors qu'ils surveillaient un homme depuis un moment, ils l'ont interpellé au moment où il se jetait sur une jeune femme vraisemblablement pour la violer. Selon Le Parisien qui révèle l'enquête, le suspect de 43 ans a été placé en garde à vue au commissariat du XVème arrondissement pour tentative de viol.



Hier soir, ces policiers de la BAC patrouillaient quand ils ont repéré l'individu au comportement "louche". À l'angle des rues Labrouste et Vouillé, ils le voient suivre une inconnue. Alors qu'elle est au téléphone avec son conjoint, l'agresseur se colle derrière elle avant de l'agripper par la capuche. Il la fait ensuite basculer dans un fourré.

Les policiers qui assistent à la scène "sont sortis de leur voiture en deux secondes et lui ont sauté dessus", indique une source proche de l'enquête au. Neutralisé puis menotté, l'homme a été immédiatement placé en garde à vue. Il devrait être déféré et placé en examen. La victime, sous le choc, a été rejointe par son compagnon et a porté plainte.

Le violeur présumé qui était alcoolisé au moment des faits a reconnu les faits tout en les minimisant lors de son audition. Il a déclaré : "Je ne me souviens pas. J'ai pu être lourdingue !".