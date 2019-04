publié le 17/04/2019 à 13:33

Après l'effroi, la réflexion. Deux jours après l'incendie qui a ravagé une partie de Notre-Dame de Paris, une réunion est organisée à l'Élysée, ce mercredi 17 avril, à 16 heures, pour le lancement de la reconstruction. Emmanuel Macron a déclenché le compte à rebours : pour lui, la cathédrale doit être rebâtie "d'ici cinq années".



Par comparaison, il avait fallu près de 20 ans pour reconstruire la cathédrale de Reims, dévastée par les bombardements de la Première guerre mondiale. Alors, faut-il faire vite, ou faut-il faire bien ? La durée du chantier dépendra d'abord des matériaux utilisés. Doit-on refaire une charpente à l'identique, en bois, comme au Moyen-Âge, ou bien privilégier le béton ou le métal par exemple ?

La cathédrale Notre-Dame est classée depuis près de 30 ans au patrimoine mondial de l'humanité, ce qui suppose de respecter certaines règles. D'après une responsable de l'Unesco, il faudrait normalement reconstruire à l'identique. Il est possible de changer de matériau ou de technique à condition que l'aspect du monument soit préservé et que les experts de l’Unesco le valident.

Cinq ans, cela peut aussi sembler court quand on sait qu'il a fallu huit mois pour monter l'échafaudage qui devait permettre de refaire le toit. Mettre la nef et le cœur hors d'eau prendra au moins six mois ou un an. Si le calendrier défini par Emmanuel Macron est respecté, Notre-Dame devrait être restaurée avant le 16 avril 2024, et donc avant les Jeux Olympiques.

A écouter aussi dans ce journal

- Reconstruction de Notre-Dame - Les promesses de dons frôlent déjà le milliard d'euros. Mais l’extrême générosité de certains gros donateurs, entreprises ou grandes fortunes, suscite un certain malaise.



- Grand débat - L'allocution d'Emmanuel Macron, prévue lundi 15 avril, a été annulée. Mais on connaît déjà la teneur des annonces prévues à l'issue du Grand débat.



- Faits divers - Une tombola en ligne a été organisée par des dealers du quartier Mistral à Grenoble, haut lieu de trafic de drogue.



- Médias - L'incendie de Notre-Dame a déjà été intégré dans le prochain épisode de la série Plus belle la vie, qui sera diffusé ce mercredi 17 avril sur France 3.