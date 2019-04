Incendie à Notre-Dame : la course contre la montre pour sauver les œuvres

publié le 17/04/2019 à 09:54

Plusieurs trésors ont pu être sauvés des flammes à Notre-Dame de Paris, lundi 15 avril. Désormais, "il se pose un problème de sûreté et de conditions de conservations de ces œuvres", explique à RTL Laurent Prades, le régisseur du patrimoine intérieur de la cathédrale, qui a participé à ce sauvetage.



Un plan d'évacuation des œuvres avait été mis en place il y a un an et demi à la demande du ministère de la Culture. "On s'est dit que jamais on ne le mettrait en oeuvre", se rappelle Laurent Prades, "mais c'est exactement ce qu'il s'est passé lundi soir".

Le plan a ainsi été mis à exécution, ce qui a permis de sauver entre autres la couronne d'épines et la tunique de Saint-Louis. L'évacuation a été "une course contre la montre [...] parce qu'on savait très bien que la charpente brûlait, et on se doutait bien que d'un moment à un autre les voûtes allaient céder", affirme Laurent Prades.

Parmi les œuvres sauvées, il y a l'orgue monumental de la cathédrale, avec ses 5 claviers, 115 boutons et 8.000 tuyaux. "Il n'a pas pris la moindre goutte d'eau, ce qui relève du miracle", admet Laurent Prades. "Il n'a même pas souffert de la chaleur parce que même les tuyaux qui sont en façade ne sont absolument pas déformés", ajoute-t-il. Rempli de suie, l'instrument est toutefois inutilisable pour le moment, et nécessite un bon nettoyage.