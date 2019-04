publié le 17/04/2019 à 11:20

Le calme est revenu depuis plus d'un mois dans le quartier Mistral à Grenoble, mais les policiers viennent de faire une curieuse découverte. La cité avait été agitée par plusieurs nuits d'émeutes début mars, sur fond de trafic de drogue. La concurrence entre dealers est tellement forte dans la ville que certains n'hésitent pas à "appâter le chaland" avec des moyens qui ont fait leur preuve dans la grande distribution, par exemple.



"Les policiers m'ont montré une vidéo snapchat dans laquelle on voit des dealers de cannabis organiser des tombolas pour faire gagner à leurs clients, les plus fidèles, une console de jeu", explique Éric Vaillant, procureur de Grenoble, au micro RTL. Des tickets ont été distribués aux acheteurs de drogue. Des techniques de marketing inédites dans le milieu de la drogue qui montrent le trafic croissant de stupéfiants qu'il existe à Grenoble.

Il y a tant de dealers que les trafiquants sont obligés de se battre pour les clients. France Bleu rapporte même qu'ils n'ont pas hésité à imprimer des sacs en plastique, sur lesquels on peut lire : "Mistral, sur fond de feuille de cannabis" pour que leurs clients rapportent leur petite marchandise.

"Évidemment nous avons lancé une enquête sur le sujet pour savoir qui a tourné cette vidéo et où se déroule exactement ce trafic de stupéfiants", assure le procureur de Grenoble. Des pratiques qui justifient le plan anti-drogue qu'il est en train de mettre en place.