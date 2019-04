Incendie à Notre-Dame de Paris : "La majeure partie de la charpente s'est envolée"

publié le 15/04/2019 à 20:31

Un cauchemar éveillé. La cathédrale Notre-Dame de Paris a pris feu ce lundi 15 avril. L'incendie se propage peu à peu sur l'ensemble de l'édifice. André Finot, porte-parole du monument, est sous le choc : "À 18h30, l'alarme incendie de la cathédrale s'est déclenchée. On a procédé à une évacuation rapide de la cathédrale. Il y avait entre 1.000 et 2.000 personnes dans Notre-Dame à ce moment là. J'assiste, impuissant, à une centaine de mètres de la cathédrale", témoigne-t-il très ému.



Les travaux de la cathédrale concernaient la flèche, qui date du XIIIe siècle : "Une énorme partie de la charpente du XIIIe siècle est en train de disparaître sous mes yeux. Les travaux et un montage d’échafaudage montaient jusqu'en haut de la flèche qui culmine à 96 mètres de haut et qui est sous les flammes. Toutes les précautions avaient été prises en permanence. Le personnel de chantier faisait vraiment attention à tout", déclare-t-il encore.

Emmanuel Macron, qui devait s'exprimer lundi 15 avril à 20h, a annulé son intervention très attendue sur le grand débat. Le président se rend sur place pour constater les dégâts.