Hautes-Pyrénées : une octogénaire enfermée dans un cimetière à la fermeture

publié le 17/04/2019 à 12:43

Elle a failli y passer la nuit. Une femme de 83 ans s'est retrouvée enfermée dans un cimetière de Tarbes (Hautes-Pyrénées) le vendredi 12 avril, à la fermeture, rapporte La Dépêche. Elle a finalement été délivrée quand un passant a donné l'alerte.



Comme tous les jours, entre 17h30 et 18h, cette octogénaire était venue se recueillir sur la tombe de son mari. Mais au moment de partir, elle s'est aperçue que le portail du cimetière était fermé. "J’ai cherché le gardien pour qu’il m’ouvre mais il n’y avait personne", raconte-t-elle au quotidien. "J’étais paniquée mais j’ai gardé mon sang-froid. En plus, je n’avais pas mon téléphone portable, il était en charge chez moi."



Après de longues minutes d'attentes, elle aperçoit un passant et l'interpelle. L'homme parvient à contacter le service des cimetières et vers 19h15, un employé en possession des clés vient ouvrir le portail. "Heureusement que ça m’est arrivé à ce moment et pas en plein hiver", relativise l'octogénaire. "Les conséquences auraient pu être dramatiques. Je m’étais préparée à devoir y passer la nuit. Si le monsieur ne m’avait pas vue, je dormais là."

D'après le services des cimetières, les deux sonneries annonçant la fermeture ont bien retenti à 17h45 et 18h, mais la femme assure ne pas les avoir entendues. Le gardien a quant à lui fait sa ronde mais ne l'a pas aperçue dans ce cimetière de 4 hectares.