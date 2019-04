publié le 17/04/2019 à 07:14

Les Français se mobilisent pour reconstruire Notre-Dame de Paris, après le terrible incendie qui a ravagé une partie de la cathédrale. Selon nos informations, ce sont près d'un milliard d'euros de dons qui ont déjà été promis pour le sauvetage de Notre-Dame. À 21 heures mardi 16 avril, au terme de la première journée de la collecte lancée par la Fondation du patrimoine, plus de 136,3 millions d'euros ont été récoltés.



Les dons des grandes fortunes françaises se sont succédés. Les Bettencourt et L'Oréal ont par exemple donné 200 millions d'euros, tout comme la famille Arnault. La famille Pinault a, elle, immédiatement 100 millions d'euros pour cette cause. La mairie de Paris débloque de son côté 50 millions d'euros, et la région Île-de-France, 10 millions d'euros.

Par ailleurs, "quatre fondations ont été labellisées : la Fondation du Patrimoine, la Fondation de France, la Fondation Notre-Dame de Paris qui est directement gérée par l'épiscopat, et le Centre des monuments nationaux", annonce le ministre.