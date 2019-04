690 femmes se mobilisent contre le sexisme dans la musique

publié le 17/04/2019 à 12:49

Elles ont décidé de ne plus se taire et de demander le changement. 690 femmes du monde de la musique signent un manifeste contre le sexisme qui sévit dans leur milieu professionnel. Intitulé F.E.M.M pour "Femmes Engagées des Métiers de la Musique", ce manifeste publié dans les colonnes de Télérama ce mercredi 17 avril rassemble de nombreuses personnalités connues telles que Zazie, le duo Brigitte, Pomme, Camélia Jordana, Aloïse Sauvage ou encore Chris(tine and the Queens), Jeanne Added, Clara Luciana, et Elodie Frégé.



"Nous, artistes, musiciennes, techniciennes, productrices, éditrices, compositrices, manageuses, attachées de presse, juristes et plus globalement 'femmes des métiers de la musique', avons toutes été victimes ou témoins du sexisme qui règne au quotidien", peut-on lire dès les premières lignes du manifeste qui détaille ensuite ces comportements sexistes allant de "propos misogynes" aux "agressions sexuelles". Ils atteignent "en toute impunité la dignité des femmes".

Les signataires du manifeste dénoncent également le dysfonctionnement du système : "les disparités salariales, l’invisibilité des femmes aux postes à responsabilité, les préjugés et les non-dits qui bloquent le développement et les carrières de professionnelles pourtant compétentes et investies."

Chanteuses, productrices, techniciennes s'alignent avec le collectif 5050 du cinéma et appellent à une "révolution égalitaire" ("les agissements sexistes, racistes, et plus globalement tous les comportements discriminants ne sont plus tolérables et doivent être dénoncés et sanctionnés") et appelle à un mouvement de solidarité pour être, ensemble, "puissantes", "fortes", "visibles" mais aussi "engagées" et "organisées".