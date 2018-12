et Olivier Boy

publié le 10/12/2018 à 13:39

Samedi avait lieu l'acte 4 des "gilets jaunes" dans toute la France. En tout, ce sont 1.723 personnes qui ont été interpellées, un record. Les comparutions immédiates se multiplient à Paris et en région. Cette fois, le mode opératoire des forces de sécurité a été efficace, mais dans les grandes villes de province il y a eu plus de casse que les samedis précédents.



C'est l'un des points noirs du week-end. De violents affrontements ont eu lieu à Nantes, Bordeaux, Saint-Étienne ou encore Toulouse, où les casseurs ont été particulièrement virulents. Dans les rues, les dégâts sont importants. C'est un changement car il y avait eu des incident les week-ends précédents mais beaucoup moins importants.et pourtant les effectifs des forces de l'ordre avaient été renforcées en région.

Malgré la colère légitime des habitants qui s'exprime, les grandes villes n'ont pas été délaissées au profit de Paris. En revanche le mouvement a gagné les grandes villes ce week-end avec le schéma qu'on retrouve à Paris : des militants aux profils radicaux, notamment d'extrême-gauche à Nantes ou Toulouse, qui alimentent la mèche et ensuite des profils plus délinquants qui cherchent à profiter de la pagaille pour casser et voler dans les magasins.

Les dispositifs des policiers des gendarmes, pour autant, ont tenu le choc mais au prix encore une fois d'une mobilisation totale. Les forces de l'ordre en terme de nombre, en terme d’effectifs étaient ce week-end sur Paris et en régions au maximum de ce qu'il était possible de faire.

