Ces quatre livres sauront assurément vous séduire. On commence par Couleurs de l'incendie de Pierre Lemaitre, la suite de Au revoir là-haut prix Goncourt 2013. On enterre Marcel Péricourt, le banquier génialement arnaqué par son fils, Edouard, gueule cassée de 1918 et son ami Albert Maillard, les héros de Au revoir là-haut.



Sa fille Madeleine s'apprête à reprendre la tête de la fortune familiale mais un tragique coup de théâtre fait dérailler le bon déroulement des obsèques et la vie de Madeleine Péricourt, victime d'une machination qui précipite sa ruine.

La suite du livre sera le récit de la vengeance fomentée par Madeleine contre ceux qui ont causé sa perte. Une sublime Monte Cristo en jupons et un hommage enflammé de Pierre Lemaitre à Alexandre Dumas. "J'ai été marqué, étant enfant, par Alexandre Dumas. J’essaye d'écrire les livres que j'aimais lorsque j'étais enfant", a confié l'écrivain au micro de RTL.

Autre roman à déposer au pied du sapin, Chien-Loup de Serge Joncour. Deux histoires à un siècle de distance : aujourd'hui celle d'un couple parisien qui loue une maison au sommet d'une colline du Lot, loin des hommes mais au contact des bêtes qui peuplent ces étendues sauvages dont un étrange chien-loup.



Dans cette même maison en 1914 s'était réfugié un dompteur allemand avec ses fauves malgré l'hostilité des villageois d'en-bas. Comment tout cela s'était-il terminé il y a 100 ans ? Qui est-ce chien-loup ? Que va-t-il arriver au couple parisien ? Du suspense, un passionnant tableau historique, une réflexion sur la violence qui transcende les époques et les espèces, ajoutez-y l'amour qui a toujours le dernier le mot, avec Chien-Loup Serge Joncour signe l'un des grands romans de l'année.



Troisième choix, Les Rêveurs, le premier roman de la comédienne Isabelle Carré, Grand Prix RTL-Lire 2018. Isabelle Carré raconte son histoire familiale bien moins rangée que ne pourrait le laisser penser son allure sage et discrète. Une histoire foutraque, burlesque, douloureuse, irrésistiblement touchante.



Une mère jamais remise d'un premier amour malheureux, un père qui mettra longtemps avant d'assumer son homosexualité, des enfants aimés certes mais livrés à eux-mêmes et un peu perdus et dans ce grand chaos, l'envol réussi vers l'âge adulte et le métier de comédienne d'Isabelle Carré.

Et on termine cette sélection de romans à offrir à Noël avec une autre révélation de l'année : La chambre des merveilles de Julien Sandrel. L'auteur s'empare d'un sujet assez classique, l'amour d'une mère et d'un fils mais pour en faire un conte moderne original.



Louis, 12 ans, est plongé dans le coma après avoir été renversé par un camion. Sa mère, Thelma, trouve dans la chambre de Louis un carnet où il tient la liste de ses merveilles, autrement dit ses rêves de gosse, les expériences qu'il aimerait vivre.



Thelma, la mère du petit Louis, décide d'accomplir à la place de son fils, ses merveilles, ses rêves et de les lui raconter dans l'espoir de le ramener à la vie. Cocasses, émouvantes, les aventures de Thelma vous feront passer du rire aux larmes. Sortiront-elles Louis de son coma ? La chambre des merveilles de Julien Sandrel, chez Calmann-Levy, le roman qui vous fera pleurer de bonheur.



