Francis Heaulme, nouveau procès!

publié le 04/12/2018 à 21:11

L'édito de Jacques Pradel

Ce soir, une émission en partenariat avec le Parisien/Aujourd’hui en France à l’occasion de l’ouverture du procès en appel de Francis Heaulme dans l’affaire du double crime de Montigny-les-Metz, 32 ans après les faits ! Le procès devant la cour d’appel de Versailles va durer 14 jours et 81 témoins vont être entendus. Verdict le 21 décembre.





Vous pouvez à tout moment soumettre une affaire à Jacques Pradel. Laissez votre message avec les principales informations nécessaires à l'équipe de l'émission pour programmer, peut-être prochainement, ce fait-divers dans L'Heure du Crime.

Nos invités

La journaliste Pascal Egrée, qui suit le procès pour le Parisien/Aujourd’hui en France, Me Dominique Boh-Petit, du barreau de Metz, partie civile, avocate de Chantal Beining, la mère de Cyril Beining, Me Liliiane Glock, du barreau de Nancy, avocate de Francis Heaulme avec Me Gil Madec du barreau de Versailles, et Me Alexandre Bouthier du barreau de Nancy, Kévin Grethen, journaliste au Républicain Lorrain. Il avait suivi le procès en première instance pour le Républicain Lorrain.