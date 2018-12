et William Vuillez

publié le 10/12/2018 à 09:29

La crise sociale des "gilets jaunes" va causer un coup d'arrêt, avec les achats différés, les ruptures de productions dans les usines et les perturbations de transports. Autant d'éléments qu'il est difficile d'évaluer précisément aujourd'hui mais qui vont laisser des traces dans la croissance du dernier trimestre de l'année.



Cela pourrait aussi freiner les investissements étrangers en France. Les images de violence dans les villes françaises ont circulé sur les télévisions du monde entier. L'effet Macron s'était traduit par un amélioration de l'image du pays. Cet effet Macron s'est probablement inversé, espérons seulement de façon temporaire.

Au dernier trimestre connu, 4 pays européens étaient en croissance nulle ou négative : l'Allemagne, la Suisse, la Suède et l'Italie. Trois de ces quatre pays sont des pays industriels, fortement exportateurs. Cela semble montrer que l'industrie européenne est en récession.

Même aux États-Unis, la bourse a encore dégringolé vendredi de 2,3%. Elle se trouve maintenant à plus de 10% de pertes par rapport à son plus haut de 2008. Les valeurs technologiques, qui étaient les stars de ces dernières années, ont pris un coup. Plus préoccupant, il se produit ce que l'on appelle "l'inversion de la courbe des taux".