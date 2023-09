Leboncoin : la vente d'animaux sauvages désormais interdite, 30 Millions d'Amis en demande plus

Depuis ce jeudi 21 septembre, la plateforme de petites annonces Leboncoin interdit la vente des animaux sauvages. Dans le même temps, l'interdiction concernant les nouveaux animaux de compagnie (NAC) exotiques : lézards, primates ou rongeurs ne peuvent donc plus être mis en vente sur la plateforme. Et ce, alors que le site est le 2ᵉ le plus fréquenté par les Français, selon un classement officiel.



"Leboncoin poursuit son engagement dans la lutte contre les trafics en mettant fin à la mise en vente des animaux sauvages et NAC", insiste la direction du site dans un communiqué publié jeudi. Une avancée dont la plateforme se dit "fière", par la voix d'Amandine de Souza, directrice générale du site.

Dans le même temps, l'entreprise ne met pas totalement fin au commerce d'animaux. "Leboncoin va maintenant recentrer sa catégorie 'animaux' sur les espèces domestiques", ajoute le communiqué. Un choix qui ne satisfait pas la Fondation 30 Millions d'Amis. Celle-ci salue "un pas dans la bonne direction, mais insuffisant". "La Fondation espère qu’il s’agit d’un début de prise de conscience et que la mesure sera prochainement étendue à l’ensemble des animaux", a-t-elle déclaré jeudi.



Un moteur des abandons, selon 30 Millions d'Amis

De son côté, Leboncoin assure avoir mis en place des garde-fous depuis plusieurs années. La catégorie "animaux" a été "conçue dans le respect des dispositions légales de la loi de 2021 visant à lutter contre la maltraitance animale et à conforter le lien entre les animaux et les hommes", appuie l'entreprise. Elle indique avoir réalisé plusieurs "rappels à la loi" tant aux "vendeurs" qu'aux "acheteurs".

D'après 30 Millions d'amis, cette plateforme - comme ses concurrents - a tendance à favoriser "les abandons, mais aussi les trafics de chiens et de chats voire les élevages clandestins". Au cours de l'été 2023, plus de 16.400 animaux ont été abandonnés, selon les chiffres de la SPA. Un record.