publié le 18/06/2019 à 14:26

Dans le clip, publié lundi 17 juin, par la Fondation 30 Millions d'Amis, on y voit des maîtres abandonner leurs chiens et leurs chats tout en chantant "We are the champions" du groupe Queen.

Mais il n'y a pas de quoi être fier... Avec 100.000 animaux abandonnés chaque année dont 60.000 pendant l'été, la France détient le triste record en Europe.

Avec cette campagne choc, l'association espère enfin réveiller les consciences. "On jouait la carte de l'émotion dans nos films, et aujourd'hui c'est vraiment l'électrochoc, c'est taper des points sur la table en disant : ça suffit. Et provoquer un sursaut national en disant : nous sommes les champions, mais de quoi ? Des abandons en Europe", a déclaré Reha Hutin, présidente de l'association.

Le clip a été vu plus de 22.000 fois en moins de 24 heures.