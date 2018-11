Le Plan santé vécu "comme une provocation" par les infirmiers

publié le 20/11/2018 à 14:44

Après les "gilets jaunes", les blouses blanches. Et les uns comme les autres se sentent les "oubliés du système". Une grève unitaire des infirmiers a lieu ce mardi 20 novembre à l'appel de 16 syndicats et associations partout en France. Pour eux la présentation du plan santé d'Agnès Buzyn a été le coup de grâce.



La création de 4.000 postes d'assistants médicaux qui serait à mi-chemin entre une secrétaire et une aide soignante "a été vécue par les professionnelles comme une provocation", assure sur RTL Nathalie Depoire, la présidente de la coordination nationale infirmière. "On n'a pas de considération pour notre métier", ajoute-t-elle.

"À chaque fois qu'on veut une évolution, on nous dit qu'il n'y a pas de moyens, et là on crée un budget, qu'on prend sur celui de la Sécurité sociale. Et on pense que ce n'est pas forcément la vraie réponse", explique-t-elle.