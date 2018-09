Plan santé : 4.000 postes d'"assistants médicaux" dès 2019, selon l'Élysée

Agnès Buzyn, ministre des Solidarités et de la Santé sera elle à Paris

La réforme du système de santé qu'annoncera Emmanuel Macron mardi 18 septembre inclura la création de 4.000 postes d'"assistants médicaux", qui seront "financés dès 2019" afin que les médecins libéraux puissent réaliser davantage de consultations, a indiqué l'Elysée lundi 17 septembre.



Ces assistants auront pour mission de "décharger" les médecins des tâches administratives et de certains "actes simples comme une prise de tension ou de température", mais ces postes ne seront financés que pour les praticiens exerçant en groupe ou au sein d'une équipe de soins, a précisé l'entourage du chef de l'État.

Après le plan pauvreté, le chef de l’État s’apprête à présenter le plan santé (Stratégie de Transformation du Système de Santé). Les annonces devraient se faire en deux temps : via un discours d’Emmanuel Macron à l’Élysée, puis via une conférence de presse commune de la ministre de la Santé Agnès Buzyn et de la ministre de l’Enseignement Supérieur, Frédérique Vidal.