publié le 19/11/2018 à 12:48

Le mouvement se veut pacifique. Les Français mobilisés avec un gilet jaune depuis ce week-end manifestent leur mécontentement face à la hausse des prix du carburant, et globalement, contre la politique générale du gouvernement. L'idée du mouvement est de se faire entendre par le blocage d'axes routiers, sans violence.



Sauf que les événements ne se déroulent pas toujours dans le calme. Alors que la mobilisation se poursuit - avec moins d'intensité - lundi 19 novembre, plusieurs débordements, des centaines de blessés et un décès sont à déplorer.

Des agressions physiques mais aussi verbales ont également été rapportées dans plusieurs médias régionaux. Notamment des insultes à caractère raciste, homophobe ou islamophobe à l'encontre d'automobilistes, de journalistes et même d'un élu. D'après Édouard Philippe, interrogé sur France 2 dimanche soir, 157 personnes ont été placées en garde à vue.

Des insultes et agressions racistes

À Cognac (Charente), dimanche, une femme automobiliste a essuyé des insultes racistes : "Dégage, rentre chez toi", "les histoires de Noirs, on ne veut plus en entendre parler", "Retourne dans ton pays", "Salope". Une scène filmée et postée sur les réseaux sociaux, entraînant une vague d'indignation contre ces propos.



¿¿¿[ RACISME ] Blocages des #GiletsJaunes : "Ce sera pacifique et convivial", assuraient les organisateurs... Mais la réalité est tout autre. Bienvenue chez les Fachos de la ville de Cognac ! pic.twitter.com/hid6o5vp1i — [ Lies Breaker ] (@Lies_Breaker) 18 novembre 2018

Autre scène de racisme, cette fois, contre un journaliste bénévole de radio Bip, rapporte L'Est Républicain. Les faits se sont déroulés à Besançon, en Franche-Comté, samedi soir. "Il a été pris à partie par un manifestant, a essuyé des injures raciales (...) Il a été frappé au visage. C'est une agression gratuite et raciste", raconte la radio.

Un couple homosexuel menacé

"Absolument rien ne saurait justifier ces actes odieux". L'agression d'un couple homosexuel samedi dans l'Ain a par ailleurs fait réagir Christophe Castaner sur Twitter.

Rien. Absolument rien ne saurait justifier ces actes odieux.

Chaque insulte, chaque agression homophobe est une injure à notre pacte républicain.

Solidarité avec les victimes.

Confiance en nos enquêteurs qui feront toute la lumière sur ces faits.https://t.co/EWshn9ORF3 — Christophe Castaner (@CCastaner) 18 novembre 2018

La Voix de l'Ain raconte que Raphaël Duret, conseiller municipal de Bourg-en-Bresse, et son compagnon ont tenté de passer un barrage de gilets jaunes en voiture pour aller faire des courses quand ils ont entendu "je le reconnais, c'est un pd". "À partir de là, ils nous ont menacés", poursuit l'élu local.



"On s'est engagés sans vraiment se rendre compte et là, tout d'un coup, ça été une tornade sur la voiture", raconte-t-il encore. "Ils ont essayé de nous arracher de nos places, un cauchemar, on n'a rien compris !".



Deux policiers sont venus au secours des deux hommes afin de les aider à quitter les lieux. Ils ont décidé de porter plainte.

Des manifestants lui font ôter son voile

Autre tâche sur le mouvement contestataire. Un acte islamophobe a été rapporté par Le Courrier Picard ce week-end. C'est à Saint-Quentin qu'une femme a été forcée, par des manifestants, à retirer son voile. "Sur le côté, il y a une dame garée depuis une heure… Ils lui ont fait retirer son voile", raconte une automobiliste bloquée au quotidien régional.



La femme concernée confirme les faits. Et une "gilet jaune" raconte également que, si elle n'a pas vu la scène en tant que telle, elle "comprend mieux pourquoi ils mettaient leur foulard sur la tête". "Ce que j'ai vu c'est qu'ils faisaient des grimaces de singes devant la voiture", poursuit-elle dans les colonnes du titre.



Ces faits ont été condamnés par des leaders du mouvement. Jean-Baptiste Hubert, responsable d'un rond-point près de Saint-Quentin, a affirmé être "contre ça". Tandis que d'autres organisateurs se désolidarisent des propos racistes anti-Noirs proférés à Cognac. La police judiciaire de Charente a, quant à elle, annoncé des suites à l'affaire dans un tweet.

Suite aux incidents de #Cognac diffusés sur les réseaux sociaux, un signalement a été fait par @PoliceNationale au Procureur de la République qui va décider des suites judiciaires. @prefet16 rappelle que les manifestations doivent se dérouler dans le respect de tout un chacun. — Préfète de la Charente (@Prefet16) 18 novembre 2018