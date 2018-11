publié le 19/11/2018 à 12:37

Le mouvement des "gilets jaunes" est-il la partie émergée de l'iceberg ? C'est la question qui se pose après le week-end de mobilisation dans toute la France. Pour le gouvernement, la situation est claire : "Le cap que nous avons fixé, il est bon et nous allons le tenir", a affirmé Édouard Philippe.



Selon Alain Duhamel, éditorialiste chez RTL, le mouvement montre "une rupture territoriale, une rupture sociale - une fraction de la population dont les perspectives sont contraires aux enseignements qu’on lui a donnés pendant 50 ans et qui se sent flouée - et enfin une rupture politique".

Lors de la journée de mobilisation des "gilets jaunes", le gouvernement s'est attelé à défendre sa politique : Christophe Castaner s'est exprimé à l'antenne de RTL, François de Rugy était sur Europe 1, Gérald Darmanin sur Radio J et Édouard Philippe au 20 Heures de France 2. Et Emmanuel Macron dans tout cela ?

À Berlin pendant les blocages

Le président de la République, qui a pris la parole à plusieurs reprises ces dernières semaines, ne s'est pas exprimé sur les blocages des "gilets jaunes". En déplacement dimanche 18 novembre à Berlin, le chef de l'État n'a rien dit sur le sujet. "Ce jour du 18 novembre est un jour de deuil national en Allemagne. Il y a un devoir de décence qui s'impose", justifie l'Élysée.



Emmanuel Macron a quand même pris la parole en Allemagne, aux côtés d'Angela Merkel. Objectif : apparaître unis, notamment sur la proposition controversée de création d'une armée européenne, un vieux projet européen relancé avec vigueur récemment par le chef de l'État français et la chancelière allemande, qui suscite l'ire de Donald Trump.

En Belgique pour deux jours

Alors que les "gilets jaunes" s'organisent pour mettre en place d'autres manifestations le 24 novembre prochain, Emmanuel Macron, lui, continue ses déplacements à l'étranger. Le président de la République effectue une visite de deux jours en Belgique. Une rare visite d'État qui vise à approfondir les bonnes relations franco-belges, au moment où l'Union européenne traverse des turbulences liées à la montée des populismes.



Cette visite arrive après la polémique déclenchée par la récente décision de la Belgique d'acheter des avions de chasse américains F-35 au lieu d'appareils européens. Un choix qui avait été "regretté" par le président Macron et jugé contraire "aux intérêts européens". Mais Paris veut tourner la page. "C'est un choix souverain du gouvernement belge", a affirmé l'Élysée avant la visite.