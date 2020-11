Le meilleur de Laurent Gerra du 29 novembre 2020 avec Claude Piéplu

publié le 29/11/2020 à 10:15

Le président de la République s'est à nouveau exprimé cette semaine annonçant une série de mesures insolites, qui ne sont pas sans évoquer notre série expérimentale "Les Sinoques". L'épisode du jour est raconté par l'inoubliable Claude Piéplu, et s'intitule "Quand on veut sauver Noël, faut faire chauffer la cervelle".

"En ce temps-là, sur la planète Sinoque, comme tous les 15 jours, le président des Sinoques avait pris la parole à la télévision pour expliquer comment sauver le Black Friday et les fêtes de Noël. Le président confirma que les sapins étaient en vente libre sur tous les trottoirs. Les Sinoques téléchargèrent donc leur autorisation de sapinement dérogatoire et les fleuristes commencèrent à vendre des sapins, en gardant leurs roses pour être envoyées dessus, et leurs chrysanthèmes, pour leur faillite à venir", raconte Claude Piéplu, imité par Laurent Gerra.

"Mais pour vraiment sauver Noël, il fallait les décorer les sapins. Comme les Sinoques avaient déjà les boules, le président annonça la réouverture des magasins de guirlandes mais à condition d'assurer 8m² pour chaque client, soit l'équivalent d'un deux pièces à Paris. Puis, les Sinoques voulurent acheter des cadeaux pour les poser aux pieds des sapins. Mais afin d'éviter l'affluence dans les magasins de jouets et pour relancer tous les autres petits commerces, quoi qu'il en coûte, le président des Sinoques incita à ne pas offrir que des joujoux mais aussi des choux, des hiboux, des genoux, des poux et des cailloux", continue le narrateur, toujours imité par l'humoriste.

"Restait l'épineuse question du Réveillon. Le président des Sinoques invita les Sinoques à acheter français, et la sinoque de la culture recommanda d'offrir le dernier album d'Ayok Nakamurok. Ce qui réglait à la fois la question du cadeau et de la dinde de Noël", conclu Claude Piéplu, imité par Gerra.