Chèques cadeaux : le gouvernement envisage de les déplafonner

publié le 28/11/2020 à 11:20

Alain Griset, le ministre délégué aux petites et moyennes entreprises l'a annoncé ce samedi matin sur RTL. Pour encourager le redémarrage de l'économie, le gouvernement envisage de déplafonner les chèques cadeaux. Ils concernent les salariés, et sont distribués par les comités d'entreprises. La limite des 171 euros serait largement dépassée.

Aujourd'hui, un salarié à droit à 171 euros maximum en chèques cadeaux, venant du CSE de son entreprise. L'idée de Bercy serait d'augmenter ce plafond, de permettre aux CSE de distribuer jusqu'à 500 euros en piochant par exemple sur les budgets des chèques vacances ou de subventions voyages non dépensées pour cause de confinement, puisque les salariés sont souvent moins partis en vacances cette année.

L'avantage numéro 1 de ce déplafonnement : ce serait un coût en monnaie, de l'argent en plus à l'approche des fêtes pour les salariés. Avantage numéro 2 : booster la consommation. Les commerces bénéficiaires profiteraient à plein, avec des achats plus gros. La seule chose est qu'aujourd'hui, les bénéficiaires sont souvent des gros réseaux, grosses entreprises et non des petits commerces.

Impérativement au bénéfice des petits commerces

Pour Bercy, il reste donc une condition à l'élargissement des chèques cadeaux : il faudra que ce soit impérativement au bénéfice des petits commerces. Cette réflexion devra aboutir rapidement pour permettre aux CSE des entreprises de s'en saisir. Le temps de commander les chèques cadeaux, les recevoir, et les distribuer aux salariés, à moins d'un mois des fêtes de Noël.