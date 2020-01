Le meilleur de Laurent Gerra avec Philippe de Villiers et Guillaume Durand

publié le 12/01/2020 à 13:20

Emmanuel Macron a été très critiqué car il n'a pas souhaité un joyeux Noël aux Français. Philippe de Villiers ne se prive pas de réagir : "Aïe, je souffre, je suis blessé, blessé au plus profond de ma chrétienté sur laquelle notre Président s'est essuyé les pieds."

Pour l'homme politique, "un Président qui ne souhaite pas un Joyeux Noël à son peuple, c'est le Christ qu'on tue une deuxième fois." Il ajoute : "Cette année Macron a souhaité un joyeux Aïd el-kebir aux Musulmans mais il n'a pas souhaité un joyeux Noël aux Français, c'est tout simplement un acte de soumission à l'envahisseur Mohametan, qui appelle à une réponse ferme de la chrétienté."

L'animateur Guillaume est lui aussi épinglé. La publication du livre Consentement de Vanessa Springora a mis en lumière les actes et écrits pédophiles de Gabriel Matzneff qui deviennent affaire d'État. Guillaume Durand se voit reprocher le soutien qu'il apporte à Gabriel Matzneff. Il se défend : "Certes, mais ce n'est pas la pédophilie que je soutiens, c'est, comment dirai-je ? C'est la littérature. J'aime beaucoup la littérature et je pense qu'il faut la sanctuariser."

Pour lui, le problème "c'est que si on commence à mettre des limites à la littérature, on peut tout interdire. On peut interdire Madame Bovary parce qu'elle a le feu au, comment dirai-je...cul ! On peut interdire Gargantua car il fait (...) des prouts !" s'exclame-t-il.