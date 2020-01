Le meilleur de Laurent Gerra avec Emmanuel Macron et Philippe Martinez

publié le 11/01/2020 à 10:50

Le conflit social autour des retraites s'enlise. Voyons dans ce contexte comment se passe cette rentrée à l'Élysée. "Emmanuel, Emmanuel ! Qu'est-ce que j'apprends ? C'est encore la pagaille. Invite à dîner Monsieur Martinez, je vais lui parler moi, à celui-là". Ce à quoi répond le président Emmanuel Macron : "T'es pas un peu folle Brigitte ? Tu ne sais pas comment ils vivent ces gens-là. Il est capable de dessouder les lattes du parquet du salon, d'y mettre le feu et de faire griller ses merguez."

Mais Brigitte Macron ne lâche rien : "Alors, invite Monsieur Berger, ça tombe bien, c'est l'Épiphanie, on mangera la galette avec lui. Tu iras sous la table et je m'arrangerai pour que tu aies la fève." Mais la conversation est interrompue par un coup de fil de Line Renaud, qui craint pour sa retraite. "Je suis née après 1875", lâche-t-elle. "Mais je parlais de 1975", répond Emmanuel Macron.

Dans la semaine, Philippe Martinez a également émis ses doutes au sujet des négociations sur la réforme des retraites avec le gouvernement. "Qu'est-ce qu'on dit nous à la CGT ? On ne voit pas comment on serait en négociations alors qu'on est en grève". À la CGT, "notre travail à nous, c'est de négocier. Alors quand on se met en grève, ça veut dire qu'on ne travaille pas, donc on ne peut pas négocier."