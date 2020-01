La chronique de Laurent Gerra du jeudi 9 janvier

publié le 09/01/2020 à 10:47

En ce début d'année 2020, nombreux sont les politiques à souhaiter leurs vœux aux français. François Hollande, ancien président de la République n'a pas manqué à la tradition et a tenu à témoigner son affection aux citoyens.

"Mes chers compatriotes, je sais que vous regrettez les merveilleuses années 2012 à 2017, où tout allait bien avec moi. En 2020 je ne vous abandonnerai pas, c’est pourquoi du haut de ma maison de Tulle, je me tiens prêt à venir vous sauver. Il vous suffit de m’appeler au numéro vert non surtaxé 0 417 21… “ Merci monsieur le président, on mettra votre numéro personnel sur notre site et bonne année à vous, le coupe mademoiselle Jade avant que le politique reprenne : “J’attends vos appels, vivre la République, vive la Corrèze libre.”

Et qui dit nouvelle année, dit le froid qui s'installe chaque jour d'avantage sur l'hexagone; avec de la neige qui arrive dans les stations de ski. L'occasion pour mademoiselle de Jade recevoir Jean-Pierre Pernaut qui nous emmène aux pieds des pistes.

"Comme le dit un proverbe savoyard : 'Quand on se pèle les roustons c’est que la neige tombe à gros flocons'”. Jean-Pierre Pernaut nous emmène en Haute-Maurienne à la rencontre de Jojo qui exerce le métier de Bien fait pour ta gueuleur. Tandis que mademoiselle Jade s'interroge, Jean-Pierre Pernaut explique ce métier typique de la savoie. “Nombreux sont les Parisiens qui vont en vacances en voiture dans les stations des Alpes en oubliant d’acheter des chaînes pour leurs pneus et ils se retrouvent donc bloqués sur les routes à la première tempête de neige. Ils croisent alors la route de Jojo qui les double avec des pneus neige en criant 'Bien fait pour ta gueule'”.