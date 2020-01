publié le 07/01/2020 à 09:44

La grève contre la réforme des retraites bat un record de longévité. Édouard Philippe fait donc mieux qu'Alain Juppé en 1995. "Tu parles elle commence bien cette année", lance ce dernier. "Il est plus là l'homme aux deux prénoms ? J'ai pas eu le temps de digérer le réveillon que je suis déjà battu au Guinness Book des records du bordel social", poursuit Alain Juppé.

Sur le front social, ce début d'année 2020 s'annonce décisif pour chacune des forces politiques en présence, l'occasion idéale pour La France insoumise de se refaire une santé. "En calendrier révolutionnaire on n'est pas en janvier, on est en pluviôse ! Et après pluviôse y'a ventôse et tempêtôse, et ça va souffler crois-moi", lance Jean-Luc Mélenchon.

Revenons sur la polémique qui a agité la France en ces fêtes de fin d'année, Emmanuel Macron a été très critiqué car il n'a pas souhaité "Joyeux Noël" aux Français. "Aïe, je souffre, je suis blessé au plus profond de ma chrétienté", a déclaré Philippe de Villiers. "Un président qui ne souhaite pas joyeux Noël à son peuple c'est le Christ qu'on tue une deuxième fois", a-t-il ajouté.