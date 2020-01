La chronique de Laurent Gerra du mercredi 8 janvier 2020

publié le 08/01/2020 à 10:29

La longueur exceptionnelle des grèves à la SNCF donne des idées. Des personnalités du spectacle et des lettres, qui ne prennent pas le train de banlieue, ont décidé de créer une caisse de solidarité avec les cheminots grévistes. Une initiative qui a beaucoup plu à Philippe Martinez, leader de la CGT.

"C'est Philippe qui cause. Les cheminots vont passer sur les quais pour vous vendre le calendrier des grèves 2020. Poussez-vous un peu pour les laisser circuler librement", a-t-il prévenu, imité par Laurent Gerra. Comment se prépare la journée de mobilisation de ce jeudi 9 janvier ? "On est prêts à défiler dans toute la France, entre Nation et Bastille. On va tout bloquer dans les dépôts pétroliers. Comme ça, il n'y aura plus d'essence à mettre dans les réservoirs des riches qui font de la concurrence aux cheminots avec leur voiture", ajoute-t-il.

Vous ne craignez pas de nuire aux commerçants en pleine période de soldes ? Ils vont encore devoir fermer. "Au contraire, les black blocs vont ouvrir les vitrines et là, ça sera de vraies soldes, on pourra aller jusqu'à 100%". Que demandez-vous à Edouard Philippe ? "On lui demande de rien lâcher à Laurent Berger de la CFDT. Qu'est-ce qu'on va faire sinon ? Et ben, on va travailler et on veut pas", a-t-il expliqué.