La chronique de Laurent Gerra du vendredi 10 janvier

publié le 10/01/2020 à 11:01

En novembre 2018 l'arrestation de Carlos Ghosn avait suscité une vive émotion chez le chanteur Renaud. Celui-ci avait alors décidé de consacrer plusieurs de ses célèbres titres, à l'ancien patron de l'alliance Renault-Nissan. Mademoiselle Jade reçoit le chanteur de toute une génération, qui vient présenter cet album exclusif : Renaud chante Renault.

"C'est pas Ghosn qui prend les hyènes, c'est les jaunes qui prennent Ghosn. Mais les jaunes ils l'ont pris sur le tarmac un mardi." Renaud chante Renault, un album féroce et tendre pour mademoiselle Jade. "Carlos mon Ghosn, mon patron, mon salop, t'as du pognon chaud Carlos." ou encore "Déconne pas Carlos va pas planquer tes hyènes, maintenant qu'tu l'a dans l'os tu vas purger ta peine." Un album RTL-Mitsubishi. Et bonne nouvelle, mademoiselle Jade annonce que cet album sans concessions sera très prochainement dans les bacs.

Et en ce début d'année, les astres éveillent nos sens. Amour, santé, travail, nous sommes tous curieux de savoir ce que 2020 nous réserve. A l'instar des célébrités, qui en exclusivité viennent parler astrologie. Et comme premier invité c'est Gérard Depardieu qui se confie à RTL.

Natif du capricorne ascendant bœuf stroganov, l'acteur dévoile les prévisions de son astrologue fiscaliste : "Ça va être une année fast il a dit, il m'a prédit de grosses économies, il parait que je vais mettre de l'argent au frais. Il a aussi prédit que j'allais passé au moins six mois à l'étranger."

Pour parler des taureaux, mademoiselle Jade reçoit le chanteur et acteur Patrick Bruel, pas vraiment au courant de ce que les astres lui réservent et qui n'a pas l'air de se sentir concerné par la thématique astrologique. "Je serai trois jours à l'Olympia puis en tournée triomphale dans toute la France, dans les Zéniths bourrés à craquer pour faire mouiller encore plus mon public" avant d'ajouter "tu sais qu'il a beaucoup grossi mon public".

Mademoiselle Jade s'interroge et pense alors que les fans du chanteur sont de plus en plus nombreux avant que celui-ci ne l'a contredise : "Non je veux dire qu'il a pris 20 kg mon public en 20 ans" avant de conclure "mais ce qui compte, c'est qu'il est hyper fidèle mon public, il connaît par cœur"