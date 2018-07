publié le 27/07/2017 à 13:31

Coup de théâtre à venir dans le bras de fer France-Italie autour des chantiers navals de Saint-Nazaire. Ce n'était pas qu'une menace, mais le gouvernement aurait choisi de nationaliser temporairement STX France selon Le Monde. Paris ferait donc jouer son droit de préemption en rachetant les parts que Fincantieri devait acquérir. L'annonce officielle est attendue à 15 heures par Bruno Le Maire.



"La nationalisation 'temporaire' des chantiers STX de Saint-Nazaire coûterait quelques dizaines de millions d'euros à la France", assurait hier le ministre de l'Economie. S'il confirme l'information, ce serait la première grande décision de la présidence d'Emmanuel Macron en matière industrielle. Une étatisation, quand beaucoup s'attendaient à une vague de privatisation. L’avenir de Saint-Nazaire, un site historique dont sont sortis des paquebots aussi fameux que le Normandie, le France ou encore le Queen-Mary-2, est suivi de près par l’exécutif depuis des années.

À écouter également dans ce journal :

- Ça commence à sentir très bon pour les Jeux olympiques 2024 à Paris. Le 12 juillet dernier, le CIO avait validé la double attribution de 2024 et 2028 à condition que la candidature française s'accorde avec celle de Los Angeles. Et bien si l'on en croit le maire de la cité des Anges, cet accord est à portée de main. "C'est financièrement tellement alléchant, nous serions stupides de ne pas accepter 2028", a lâché le maire de Los Angeles.

- Dans le Sud-Est de la France, où plus de 7.000 hectares de végétation ont brûlés en trois jours, la plupart des feux sont maintenant en passe d'être maîtrisés que ce soit dans les Bouches-du-Rhône ou à Bormes-les-Mimosas (Var). Mais attention les pompiers restent prudents, les reprises sont toujours à craindre en raison des rafales de vent. Les 13.000 personnes évacuées vont sans doute pouvoir, prochainement, regagner leur logement. La plupart d'entre eux ont en effet passé une deuxième nuit dehors ou dans un centre d'hébergement.



- C'est un déplacement fortement symbolique qu'effectue aujourd'hui le président Macron à Orléans. Au moment où plusieurs ONG demandent au gouvernement de cesser immédiatement les renvois vers l'Italie de migrants après l'interpellation de 150 d'entre eux en gare de Cannes, le chef de l'État est accompagné du ministre de l'Intérieur pour des rencontres avec des réfugiés dans un centre provisoire d'hébergement.



- C'est un drame qui devrait relancer le débat sur l'encadrement des colonies de vacances. Un ado de 15 ans, originaire de Chamonix, a effet trouvé la mort, hier mercredi, dans le sud de l'Ardèche en sautant dans une rivière. La sortie était pourtant encadrée et le site connu des amateurs de baignade,



- Et puis au Proche-Orient, la tension s'estompe après le retrait de toutes les mesures de sécurité mise en place aux entrées de l'esplanade des mosquées. Un responsable religieux musulman annonce que les palestiniens retourneront prier dès cet après-midi à la mosquée Al Aqsa, sur l'esplanade.



- Les parents sont censés donner l'exemple aux enfants, mais apparemment au volant, c'est une autre histoire si l'on en croit l'étude de l'association "Attitude Prévention" que vous révèle RTL. 89% des parents reconnaissent en effet un comportement inadapté au volant même lorsqu'ils conduisent en compagnie de leur progéniture. C'est beaucoup plus qu'en 2013, puisqu'à l'époque seulement 74% des parents faisaient cet aveu.