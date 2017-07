publié le 27/07/2017 à 11:27

Même en présence de leurs enfants, les parents se conduisent de plus en plus mal au volant. C'est une étude menée par Attitude Prévention que vous révèle RTL. Sur les 5 dernières années, l'association s'est penchée sur le comportement des parents au volant alors que leurs enfants sont présents dans le véhicule. Résultat : 89% des parents reconnaissent adopter un comportement inadapté au volant contre 74% en 2013.



À l'approche du chassé-croisé le plus massif de l'été, ces conclusions sont inquiétantes. "Nous constatons un relâchement des comportements au volant, principalement sur l'usage du téléphone portable, les parents ne respectent pas les vitesses autorisées, détaille Nathalie Irisson, secrétaire générale d'Attitude Prévention. Les parents ne font pas de pause régulière même lors de longs trajets. Certains parents reconnaissent même avoir pris la voiture en ayant bu plus de deux verres d'alcool".

Effectivement, certains de ces conducteurs avouent au micro RTL ne pas toujours être exemplaires."J'essaye de faire attention, surtout avec mes enfants qui sont derrière, mais on n'est pas forcément attentif à 100% tout le temps, raconte Patrick. Sur la route on se sent libre, dans un environnement tranquille aux premiers abords". Chez Thomas, c'est l'utilisation du téléphone qui met en danger lui et ses passagers. D'autant qu'il admet qu'il ne s'en sert pas uniquement pour le GPS, mais aussi quand il "attend un message". Sauf que se servir de son téléphone au volant triple les risques d'accidents, et la pratique a bondi de 153% en 5 ans.

À l'intérieur même du véhicule aussi les mauvaises habitudes se multiplient, notamment en ce qui concerne le port de la ceinture de sécurité. "L'ensemble de ces comportements sont d'autant plus déroutants, qu'ils sont faits en présence d'enfants à bord", conclut Nathalie Irisson.